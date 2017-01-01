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    Как видит мир фотограф с синдромом Дауна

    • Сьогодні, 07:36
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    21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна.

    Мы предлагаем восхитительную историю Себастьяна Лучиво, который обнаружил у своей особенной дочери талант к фотографии.

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    Возможно, вы думаете, что профессиональному фотографу не составит большого труда обойти в мастерстве свою 19-летнюю дочку, которая никогда не держала в руках фотоаппарат и не имеет профессионального образования в этой области. Однако в случае с Себастьяном Лучиво, польским фотографом и отцом троих детей, и его старшей дочерью Каей, которой был поставлен диагноз «синдром Дауна», это не так.

    Себастьян заметил способности к фотографии у дочери, когда Кая отправилась с классом в школьную поездку и привезла несколько отличных фотографий. Тогда он решил устроить своеобразный фотоконкурс — кто сделает лучшую фотографию одного и того же предмета или места.

    Смотрим, что же получилось.

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    Дом Себастьяна находится в долине, окруженной завораживающим пейзажем. Там он живет с женой и тремя детьми — дочкой Каей и сыновьями.
    Старшая дочь польского фотографа Кая.
    Папа с дочкой провели четыре месяца, фотографируя родной город Еленя-Гура и его окрестности. Данную фотографию сделал Себастьян.
    Версия дочери. На фотографии — едва выглядывающий из тумана пик церкви.
    Себастьян объясняет, что ему стало интересно, как видит мир человек, у которого нет профессионального образования в фотоискусстве. На фотографии, которую снял Себастьян, Кая стоит посреди леса.
    Кая — веселая девушка. Она любит петь, танцевать и рисовать. Отец говорит, что ей никогда не бывает скучно. На фотографии, сделанной Каей, Себастьян в лесу.
    Польский фотограф говорит, что Кая считает эти фотографии рисунком. Данная фотография сделана Себастьяном.
    То же самое место и та же модель — снимок Каи.
    Себастьян профессионально занимается фотографией 5 лет, и то, как видит его дочь этот мир, заставило фотографа переосмыслить свой подход к искусству. Снимок сделан Себастьяном.
    А этот снимок сделан Каей.
    На фотографии — отражение Каи и любимца семьи черного лабрадора.
    Снимок Каи.
    Этот пожилой господин позволил сфотографировать себя для их фотоконкурса. Снимок Себастьяна.
    Пожилой человек на снимке Каи выглядит более естественно.
    Портрет Каи во время одной из их многочисленных вылазок.
    На снимке Каи тут же бросается в глаза изящно изогнутая лебединая шея.
    Туманное и спокойное утро на фотографии Себастьяна.
    Кая же обратила внимание на колючую проволоку, которой огораживают территорию пастбища.
    Фотография, сделанная Себастьяном.
    Другая перспектива от Каи.
    Счастливая собака на фоне долины, которая практически полностью погрузилась в туман. Фотография Себастьяна.
    Кая поместила любимицу семьи точно по центру.
    Себастьян заснял отражение Каи с собакой.
    Кая засняла отражение Себастьяна в момент работы.
    Селфи дружной команды. Фотография Себастьяна.
    Селфи от Каи.
    Как видит мир фотограф с синдромом Дауна

    Джерело: BigPicture

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