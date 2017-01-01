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    Как выглядели знаменитости во время своего первого появления на церемонии вручения «Оскар»

    • Сьогодні, 08:28
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    <span>Анджелина Джоли в&nbsp;<span>1986 и в&nbsp;<span>2014 годах</span></span></span>
    Анджелина Джоли в 1986 и в 2014 годах

    26 февраля состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар».

    Подавляющее большинство гостей церемонии блистали на красной ковровой дорожке «Оскара» далеко не в первый раз.

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    Каким было их первое появление на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, расскажет наша подборка архивных фотографий.

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    Джон Траволта. Слева: 50-я церемония вручения премии «Оскар», 3 апреля 1978 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Мерил Стрип. Слева: со своим мужем Доном Гаммером на 51-й церемонии вручения премии «Оскар», 9 апреля 1979 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Вупи Голдберг. Слева: 57-я церемония вручения премии «Оскар», 25 марта 1985 года. Справа: со своей дочерью Алекс Мартин на 86-й церемонии вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Джулия Робертс. Слева: с Кифером Сазерлендом на 62-й церемонии вручения премии «Оскар», 26 марта 1990 года. Справа: 86-я церемония вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Брэд Питт. Слева: с Джульетт Льюис на 64-й церемонии вручения премии «Оскар», 30 марта 1992 года. Справа: с Анджелиной Джоли на 86-й церемонии вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Леонардо Ди Каприо. Слева: 66-я церемония вручения премии «Оскар», 21 марта 1994 года. Справа: 86-я церемония вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Кейт Уинслет. Слева: 68-я церемония вручения премии «Оскар», 25 марта 1996 года. Справа: 82-я церемония вручения премии «Оскар», 7 марта 2010 года.
    Хэлли Берри. Слева: 68-я церемония вручения премии «Оскар», 25 марта 1996 года. Справа: 85-я церемония вручения премии «Оскар», 24 февраля 2013 года.
    Сандра Буллок. Слева: 68-я церемония вручения премии «Оскар», 25 марта 1996 года. Справа: 86-я церемония вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Дженнифер Лопес. Слева: 69-я церемония вручения премии «Оскар», 24 марта 1997 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Кейт Бланшетт. Слева: 71-я церемония вручения премии «Оскар», 21 марта 1999 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Пенелопа Крус. Слева: 72-я церемония вручения премии «Оскар», 26 марта 2000 года. Справа: 86-я церемония вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Дженнифер Хадсон. Слева: 79-я церемония вручения премии «Оскар», 25 февраля 2007 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Эмили Блант. Слева: 79-я церемония вручения премии «Оскар», 25 февраля 2007 года. Справа: церемония вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, 8 ноября 2014 года.
    Сирша Ронан. Слева: 80-я церемония вручения премии «Оскар», 24 февраля 2008 года. Справа: 7-я церемония вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, 14 ноября 2015 года.
    Дженнифер Лоуренс. Слева: 83-я церемония вручения премии «Оскар», 27 февраля 2011 года. Справа: 86-я церемония вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 года.
    Бен Аффлек. Слева: с Мэттом Деймоном на 70-й церемонии вручения премии «Оскар», 23 марта 1998 года. Справа: 87-я церемония вручения премии «Оскар», 22 февраля 2015 года.
    Мэтт Деймон. Слева: с Беном Аффлеком на 70-й церемонии вручения премии «Оскар», 23 марта 1998 года. Справа: 82-я церемония вручения премии «Оскар», 7 марта 2010 года.
    Как выглядели знаменитости во время своего первого появления на церемонии вручения «Оскар»

    Джерело: ФотоТелеграф

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