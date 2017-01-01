Как выглядели знаменитости во время своего первого появления на церемонии вручения «Оскар»

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Анджелина Джоли в 1986 и в 2014 годах

26 февраля состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар».

Подавляющее большинство гостей церемонии блистали на красной ковровой дорожке «Оскара» далеко не в первый раз.

Каким было их первое появление на церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук, расскажет наша подборка архивных фотографий.

Джерело: ФотоТелеграф