Как выглядели знаменитости во время своего первого появления на церемонии вручения «Оскар»
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Анджелина Джоли в 1986 и в 2014 годах
26 февраля состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар».
Подавляющее большинство гостей церемонии блистали на красной ковровой дорожке «Оскара» далеко не в первый раз.
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Джерело: ФотоТелеграф