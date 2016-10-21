Как выглядит невеста экс-президента Федерации футбола Конькова, которая младше его на 40 лет

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Выйдя на пенсию, Коньков решил жениться на Марии Рауповой

67-летний экс-президент ФФУ зажигает на пенсии – женится на 27-летней Марии Рауповой, пишет Tribuna. В прошлом месяце Анатолий Дмитриевич сделал Марии предложение – и она согласилась.

Отметим, что Анатолий Коньков играть в футбол начал в Краматорске Донецкой области. В 1968—1974 гг. играл за донецкий «Шахтер». В 1972 году выступал в составе сборной СССР в финальном турнире чемпионата Европы, будучи игроком команды первой лиги («Шахтер» (Донецк). В 1975—1981 годах играл в киевском «Динамо».С конца 2006 года президент детского ФК «Старт» имени Анатолия Конькова. С 2008 по 2012 — спортивный директор ФК «Сталь» Алчевск. Со 2 сентября 2012 по 23 января 2015 занимал пост президента Федерации футбола Украины.