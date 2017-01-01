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    Как выглядит новый дом Селены Гомес

    • Сьогодні, 17:17
    • Розсилка

    Несмотря на то, что Селена Гомес является успешной и прибыльной певицей, она не собирается тратить десятки миллионов долларов на свое жилье, как это делают ее коллеги по сцене.

     Недавно певица приобрела себе особняк стоимостью 2 250 000 долларов, в то время как Бейонсе и Джей Зи купили себе дом за 120 миллионов, а певец The Weeknd, возлюбленный Гомес, выбрал себе жилье за 20 миллионов.

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    Хотя новый дом Селены и стоит совсем немного по голливудским меркам, он выглядит очень симпатично. Внутри расположены 4 спальни, 4 ванных комнаты, фойе, гостиная, библиотека и даже спа-зона, в общем, все, что может понадобиться молодой звезде. Примечательно, что бойфренд Гомес купил свой дом неподалеку – теперь влюбленные будут жить в получасе езды друг от друга.

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    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес
    Как выглядит новый дом Селены Гомес

    Джерело: popcornnews

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