Как выглядит новый дом Селены Гомес



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на то, что Селена Гомес является успешной и прибыльной певицей, она не собирается тратить десятки миллионов долларов на свое жилье, как это делают ее коллеги по сцене.

Недавно певица приобрела себе особняк стоимостью 2 250 000 долларов, в то время как Бейонсе и Джей Зи купили себе дом за 120 миллионов, а певец The Weeknd, возлюбленный Гомес, выбрал себе жилье за 20 миллионов.

Хотя новый дом Селены и стоит совсем немного по голливудским меркам, он выглядит очень симпатично. Внутри расположены 4 спальни, 4 ванных комнаты, фойе, гостиная, библиотека и даже спа-зона, в общем, все, что может понадобиться молодой звезде. Примечательно, что бойфренд Гомес купил свой дом неподалеку – теперь влюбленные будут жить в получасе езды друг от друга.

Джерело: popcornnews