Как выглядит самая сексуальная полицейская США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сотни тысяч подписчиков собрала 32-летняя сотрудница полиции США Саманта Сепулведа.

Девушка активно публикует сексуальные фотосессии на своей странице в социальной сети. Она часто снимается в нижнем белье и купальниках.

Пресса уже успела окрестить Сепулведу «самым сексуальным полицейским мира».

В свободное от защиты правопорядка время, девушка активно строит карьеру в модельном бизнесе. Она уже снималась у именитых фотографов Англии, Испании, Австралии, где снимки с ней публиковались в глянцевых изданиях, пишет 24 канал.