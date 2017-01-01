Как выглядят олимпийские объекты в Рио, спустя полгода



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эта серия жутких и угнетающих фотографий показывает, как изменились олимпийские объекты в Рио спустя полгода после Олимпиады 2016. Город, который отчаянно надеялся избавиться от нищеты и задолженности путем проведения Олимпийских игр, оброс новыми руинами.

Олимпийские игры 2016 в Рио-де-Жанейро изначально стали предметом множества скандалов, в том числе вспышки вируса Зика, травлей российских спортсменов в допинговых скандалах, импичментом президента Дилмы Руссеф из-за коррупции.

Второй по величине город Бразилии задолжал миллионы долларов кредиторам, а теперь он еще и должен почти миллион долларов местной энергетической компании.

Мутные бассейны, изношенные объекты, частично разрушенные вандалами, можно найти по периметру всего Олимпийского парка. Оторванные сиденья еще напоминают о празднике, под названием Олимпиада. Будущее этих заброшенных зданий остается неопределенным, но вряд ли оно будет радужным. По крайней мере у города олимпийские объекты не в приоритете, так как предстоит и без того решить массу проблем.