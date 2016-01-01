Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле

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Розсилка ВІДПРАВИТИ

В процессе глобализации культуры разных народов становятся всё больше похожими друг на друга.

На этот раз вездесущий ветер перемен закружил в вихре свадебные традиции Японии.

Перемены коснулись и свадебного платья. Японские невесты нашли способ трансформировать традиционное кимоно с длинными рукавами, которое называется фурисодэ, в элегантные свадебные платья в европейском стиле. Однако, в отличие от свадебного платья, которое западная невеста надевает всего один раз, кимоно прослужит японкам ещё очень долго.

Планируя свадебную церемонию, многие японские пары стали отходить от вековых традиций, разбавляя их современными веяниями, позаимствованными у западной культуры.

Джерело: ФотоТелеграф