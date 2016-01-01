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    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле

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    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    Как японские невесты превращают кимоно в свадебные платья в европейском стиле
    • Сьогодні, 11:47
    • Розсилка

    В процессе глобализации культуры разных народов становятся всё больше похожими друг на друга.

    На этот раз вездесущий ветер перемен закружил в вихре свадебные традиции Японии.

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    Планируя свадебную церемонию, многие японские пары стали отходить от вековых традиций, разбавляя их современными веяниями, позаимствованными у западной культуры. Перемены коснулись и свадебного платья. Японские невесты нашли способ трансформировать традиционное кимоно с длинными рукавами, которое называется фурисодэ, в элегантные свадебные платья в европейском стиле. Однако, в отличие от свадебного платья, которое западная невеста надевает всего один раз, кимоно прослужит японкам ещё очень долго.

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф Японія
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