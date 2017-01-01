Канье Уэст испугался «психологического давления» красной дорожки Met Gala

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keywordsuggest.org Канье Уэст

Прошедший в понедельник гала-прием Музея Метрополитэн собрал десятки знаменитостей, а в числе тех, кто неожиданно отсутствовал, оказался Канье Уэст – его супруга, Ким Кардашьян, позировала фотографам в гордом одиночестве. Как сообщают источники, Канье Уэст решил отказаться от посещения гала-приема, поскольку был не готов к «психологическому давлению» красной дорожки Met Gala.

После того, как в конце прошлого года у 39-летнего Канье случился нервный срыв, за которым последовала госпитализация, рэпер крайне редко появляется на публике. В итоге впервые с 2013 года Ким пришлось отправиться на Met Gala в одиночку.

«С самим приемом Музея Метрополитэн решение Канье никак не связано», утверждает источник журнала People. «Все дело в стрессе и психологическом давлении, которое испытывают те, кто выходят на красную дорожку масштабных мероприятий. Канье просто пока не готов к этому».

Напомним, что традиционно в первый понедельник мая в нью-йоркском Метрополитен-музее состоялся бал Института костюмов Met Gala.