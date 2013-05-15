Канны-2017: лучшие образы знаменитостей на церемонии открытия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль обещает стать самым масштабным за последние годы.

И первая красная дорожка уже это доказала. На ступенях у Дворца фестивалей и конгрессов собралось рекордное количество знаменитостей.

И конечно же, к выходу на одну из самых главных красных дорожек знаменитости готовились не один день: придумывали образы, экспериментировали с прическами и макияжем, изнуряли себя диетами и детокс-программами.

Помимо членов жюри, в состав которого вошли Джессика Честейн, Педро Альмодовар, Паоло Соррентино и Уилл Смит, и ведущей церемонии открытия Моники Беллуччи, на открытие фестиваля и на премьеру картины «Призраки Исмаила», в Канны прилетели Белла Хадид, Лили-Роуз Депп, Джулианна Мур, Ума Турман, Эмили Ратаковски, Робин Райт и еще несколько десятков звезд первого эшелона.

И каждый из них, появившись на красной дорожке попал под прицел фотокорреспондентов глянцевых журналов. В нашем обзоре вы увидите лучшие наряды гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2017.

По материалам: ru.rfi.fr