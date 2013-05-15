  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Канны-2017: лучшие образы знаменитостей на церемонии открытия

    • Сьогодні, 07:14
    • Розсилка

    Юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль обещает стать самым масштабным за последние годы.

    И первая красная дорожка уже это доказала. На ступенях у Дворца фестивалей и конгрессов собралось рекордное количество знаменитостей.

    Читайте також

    И конечно же, к выходу на одну из самых главных красных дорожек знаменитости готовились не один день: придумывали образы, экспериментировали с прическами и макияжем, изнуряли себя диетами и детокс-программами.

    Помимо членов жюри, в состав которого вошли Джессика Честейн, Педро Альмодовар, Паоло Соррентино и Уилл Смит, и ведущей церемонии открытия Моники Беллуччи, на открытие фестиваля и на премьеру картины  «Призраки Исмаила», в Канны прилетели Белла Хадид, Лили-Роуз Депп, Джулианна Мур, Ума Турман, Эмили Ратаковски, Робин Райт и еще несколько десятков звезд первого эшелона. 

    И каждый из них, появившись на красной дорожке попал под прицел фотокорреспондентов глянцевых журналов. В нашем обзоре вы увидите лучшие наряды гостей церемонии открытия Каннского кинофестиваля 2017.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Джулианна Мур и Сьюзен Сарандон: рубин и изумруд REUTERS/Eric Gaillard
    Ума Турман, муза Квентина Тарантино и председатель жюри REUTERS/Regis Duvignau
    Актриса Алис Тальони, подруга популярного французского телеведущего Лорана Делаусса, в черном REUTERS/Regis Duvignau
    Актриса Эльза Зильберштейн, тоже в черном... REUTERS/Regis Duvignau
    Самые затейливые платья каждый год у француженки Фредерик Бель REUTERS/Regis Duvignau
    Актриса Сандрин Киберлен возглавляет в этом году жюри конкурса дебютов "Золотая камера" REUTERS/Regis Duvignau
    Иранский режиссер Асгар Фархади и актриса Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради) REUTERS/Regis Duvignau
    Эдриен Броди и Лара Льето, в Каннах жаркий вечер, у дам преобладает прозрачное... REUTERS/Regis Duvignau
    Сьюзен Сарандон и Эль Фэннинг: let's party! REUTERS/Jean-Paul Pelissier
    Канны-2017: лучшие образы знаменитостей на церемонии открытия

    По материалам: ru.rfi.fr

    Читайте також
    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ