Карта мира на теле: девушка превратила свою болезнь в произведение искусства

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Для 12-летней Эшли диагноз «витилиго» стал настоящим шоком.

Никто достоверно не знает причин возникновения белых пятен на коже, и на сегодняшний день не существует лекарства, способного устранить их. Каждое обидное слово ранило девочку, и ей понадобилось почти 10 лет, чтобы не просто примириться со своей новой внешностью, но и превратить свое собственное «странное» тело в произведение искусства

Сейчас Эшли Сото (Ashley Soto) из Флориды 21 год и она нашла способ смириться со своим диагнозом. На сегодняшний день витилиго имеют только один процент населения земли. Именно поэтому, возможно, людям так трудно удержаться и не начать рассматривать ее, а то и отпускать комментарии. К сожалению, некоторые из таких реплик бывают довольно жестокими. Так, Эшли до сих пор помнит, как одна девочка спросила Эшли, не постирал ли ее кто с отбеливателем.

Чтобы ей не приходилось отвечать на такие дурацкие вопросы, Эшли долгое время скрывала свои пятна: она носила кофты с длинным рукавом и высоким горлом, не надевала ничего, что открывало бы ее ноги, и всячески старалась замаскировать пятна на лице с помощью косметики. Для подростка выделяться не по собственной воле значило очень много - девочка чувствовала себя изгоем, ей казалось, что весь мир ополчился против нее из-за ее необычного внешнего вида. Ведь никого рядом с такой же проблемой не было, она была предоставлена сама себе.

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«Я никогда не замечала красоты в своем витилиго, пока однажды не отметила все пятна с помощью черного маркера, - рассказывает Эшли. - Тогда разница между разными цветами моей кожи стала еще более очевидной, и это открыло мне новый взгляд на свою ситуацию. Я и раньше старалась найти что-то положительное в витилиго, но настоящую ценность своей уникальности я осознала только в тот раз».

Очертив все свои пятна на коже с помощью маркера, Эшли вдруг поняла, что в ее голове эти контуры вызывают все новые и новые образы. Это и карта мира со своими новыми континентами, и картины художников - особенно хорошо вписывалась картина Ван Гога «Звездная ночь», и цветы, и хаки-мотивы. «Теперь то, что другие называют "несовершенством," я воспринимаю как нечто прекрасное».





«Сначала я нарисовала на себе цветы. Потом «карту мира». Потом я решила нарисовать на себе «Звездную ночь» Ван Гога - и для этого мне понадобилась помощь моей двоюродной сестры». То, что для остальных людей может показаться обычным баловством, в случае с Эшли Сото на самом деле является своего рода терапией. Людей с витилиго во всем мире очень мало, и часто человек с таким нарушением пигментации остается один на один со своей проблемой. У Эшли диагностировали витилиго в 12 лет, когда на шее появилось небольшое пятно. До этого она была совершенно обычной девочкой. Всего за год пятна покрыли 75 процентов ее тела.







Джерело: Культурология