Картины на веках: художница превратила обычный макияж в искусство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Художница из Израиля по имени Таль Пелег любит иллюстрации, фотографию и макияж, а её «глазное искусство» совмещает все эти страсти в одну.

Макияж — удивительная форма искусства и Таль использует его для того, чтобы с помощью своих глаз рассказать целую историю.

Таль находит вдохновение в окружающих её вещах, а также в эмоциях, фильмах, сказках, животных и даже в продуктах питания.

Для создания своих шедевров художница использует тени для век, карандаши для глаз, акварельные краски и, конечно, супер крошечные кисти. Это занимает несколько часов работы, и много терпения, но оно того стоит!









Джерело: 4tololo.ru