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    Картины на веках: художница превратила обычный макияж в искусство

    • Сьогодні, 07:07
    • Розсилка

    Художница из Израиля по имени Таль Пелег любит иллюстрации, фотографию и макияж, а её «глазное искусство» совмещает все эти страсти в одну.

     Макияж — удивительная форма искусства и Таль использует его для того, чтобы с помощью своих глаз рассказать целую историю.

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    Таль находит вдохновение в окружающих её вещах, а также в эмоциях, фильмах, сказках, животных и даже в продуктах питания.

    Для создания своих шедевров художница использует тени для век, карандаши для глаз, акварельные краски и, конечно, супер крошечные кисти. Это занимает несколько часов работы, и много терпения, но оно того стоит! 

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    Картины на веках: художница превратила обычный макияж в искусство




    Джерело: 4tololo.ru

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