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    Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин

    • Сьогодні, 16:13
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    Несмотря на то, что Кейт Хадсон всегда следит за своей фигурой и старается оставаться в спортивной форме, она не забывает о женщинах размера plus-size.

    Спортивный бред Fabletics, который основала актриса, выпустил новую спортивную коллекцию для женщин с пышными формами.

    Ранее компания Кейт уже выпускала одежду для крупных дам, однако размерная сетка ограничивалась маркировкой XXL. Теперь же в продажу поступит спортивная форма для тех, кто носит 3XL. «Моя самая главная цель – это дать каждой девушке, независимо от ее форм и возраста, возможность выглядеть красиво и чувствовать себя комфортно», - говорит Хадсон. Цена у одежды, которую выпускает компания голливудской актрисы, тоже очень демократичная – стоимость спортивного костюма не превысит 70 долларов.

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    Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин
    Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин
    Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин
    Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин


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