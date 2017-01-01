Кейт Хадсон занялась дизайном одежды для пышных женщин

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Несмотря на то, что Кейт Хадсон всегда следит за своей фигурой и старается оставаться в спортивной форме, она не забывает о женщинах размера plus-size.

Спортивный бред Fabletics, который основала актриса, выпустил новую спортивную коллекцию для женщин с пышными формами.

Ранее компания Кейт уже выпускала одежду для крупных дам, однако размерная сетка ограничивалась маркировкой XXL. Теперь же в продажу поступит спортивная форма для тех, кто носит 3XL. «Моя самая главная цель – это дать каждой девушке, независимо от ее форм и возраста, возможность выглядеть красиво и чувствовать себя комфортно», - говорит Хадсон. Цена у одежды, которую выпускает компания голливудской актрисы, тоже очень демократичная – стоимость спортивного костюма не превысит 70 долларов.