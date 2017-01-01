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    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны

    • Сьогодні, 12:48
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    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян пришла на красную дорожку Fashion Los Angeles Awards

    Жена Канье Уэста сияла в белоснежном прозрачном платье, которое делало акцент на пышных прелестях красавицы.

    Это первый выход Ким после того, как она изменила имидж. Звезда коротко подстриглась.

    Позже, когда Ким с подругой выходили из ресторана, неизвестный мужчина налетел на звезду реалити-шоу. Ким позже заверила, что это не было нападение, парень нечаянно врезался в нее.

    Ранее стало известно, что Крис Дженнер, звезда реалити-шоу «Жизнь с Кардашьян» и мать Ким Кардашьян со своим бойфрендом Кори Гембром решили сделать паузу в отношениях.

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    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны
    Ким Кардашьян в прозрачном платье показала свои сильные стороны

    Джерело: Gazeta.ua

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