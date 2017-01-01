Китайский деликатес «Тунцзыдань»: яйца, сваренные в моче



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С приходом весны китайский городок Дунян в провинции Чжэцзян окутывает странный, но знакомый каждому местному жителю запах — запах мочи.

Это готовят популярный местный деликатес — «Тунцзыдань», что что в переводе означает «Яйцо мальчика». Казалось бы, при чем тут моча и мальчики? Ответ прост: «Тунцзыдань» – это куриные яйца, сваренные в моче, к тому моче мальчика-девственника, и варить яйца в ней необходимо целый день. Но как уверяют местные гурманы, яйца получаются очень вкусные и уходят с лотков, как горячие пирожки.

Джерело: ФотоТелеграф