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    Классика на теле: невероятные татуировки по мотивам картин известных художников

    • Сьогодні, 08:25
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    Иероглифы и драконы уже не в моде.

    С каждым годом, мода на татуировки меняется, как и мода на туфли и сумки. И если вы хотите, что бы ваша татуировка всегда оставалась оригинальной и интересной, то наша фотоподборка для вас.

    Для тех, кто любит татуировки, тело – это холст, который они заполняют рисунками, отражающими свои вкусы, взгляды и внутренний мир.

    Неудивительно, что некоторые ценители живописи предпочитают татуировки по мотивам известных картин.

    Предлагаем вам посмотреть подборку художественных тату, вдохновленных творениями великих мастеров живописи.

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    1. «Слоны», Сальвадор Дали.
    2. «Сотворение Адама», Микеланджело.
    3. Ван Гог.
    4. «Поцелуй», Густав Климт.
    5. «Сотворение Адама», Микеланджело.
    6. «Звездная ночь», Ван Гог.
    7. «Восход солнца», Клод Моне.
    8. «Звездная ночь», Ван Гог.
    9. «Голубь мира», Пабло Пикассо
    10. Альфонс Муха.
    11. «Рождение Венеры», Сандро Боттичелли.
    12. «Дон Кихот», Пабло Пикассо.
    13. Кубизм.
    14. «Большая волна в Канагаве», Хокусай.
    15. Рой Лихтенштейн.
    Классика на теле: невероятные татуировки по мотивам картин известных художников

    Джерело: Fullpicture.ru

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