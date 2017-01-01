Классика на теле: невероятные татуировки по мотивам картин известных художников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иероглифы и драконы уже не в моде.

С каждым годом, мода на татуировки меняется, как и мода на туфли и сумки. И если вы хотите, что бы ваша татуировка всегда оставалась оригинальной и интересной, то наша фотоподборка для вас.

Для тех, кто любит татуировки, тело – это холст, который они заполняют рисунками, отражающими свои вкусы, взгляды и внутренний мир.

Неудивительно, что некоторые ценители живописи предпочитают татуировки по мотивам известных картин.

Предлагаем вам посмотреть подборку художественных тату, вдохновленных творениями великих мастеров живописи.

Джерело: Fullpicture.ru