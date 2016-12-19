Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На теле нью-йоркского фотографа Энн Бёрлок Ловер (Anne Burlock Lawver) нет татуировок, но её всегда разбирало любопытство, как выглядит процесс нанесения рисунка на кожу.

В 2013 году Энн отыскала небольшой тату салон «Gunmetal Tattoos» в квартале Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке, и с разрешения его клиентов стала фотографировать.

Энн возвращалась в этот салон снова и снова, пока не закончила работу над серией фотографий, которая получила название «Несмываемые».

Джерело: ФотоТелеграф