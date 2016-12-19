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    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль

    • Сьогодні, 14:31
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    На теле нью-йоркского фотографа Энн Бёрлок Ловер (Anne Burlock Lawver) нет татуировок, но её всегда разбирало любопытство, как выглядит процесс нанесения рисунка на кожу.

    В 2013 году Энн отыскала небольшой тату салон «Gunmetal Tattoos» в квартале Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке, и с разрешения его клиентов стала фотографировать.

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    Энн возвращалась в этот салон снова и снова, пока не закончила работу над серией фотографий, которая получила название «Несмываемые».

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    Из фотографий Энн Бёрлок Ловер сочится боль, на которую люди соглашаются добровольно.
    По словам фотографа, этот её проект разительно отличается от всех предыдущих.
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
    Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль

    Джерело: ФотоТелеграф

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    татуировка
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