Клиенты тату салонов: фотографии, из которых сочится боль
- Сьогодні, 14:31
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На теле нью-йоркского фотографа Энн Бёрлок Ловер (Anne Burlock Lawver) нет татуировок, но её всегда разбирало любопытство, как выглядит процесс нанесения рисунка на кожу.
В 2013 году Энн отыскала небольшой тату салон «Gunmetal Tattoos» в квартале Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке, и с разрешения его клиентов стала фотографировать.
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Энн возвращалась в этот салон снова и снова, пока не закончила работу над серией фотографий, которая получила название «Несмываемые».
Джерело: ФотоТелеграф