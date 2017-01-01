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    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии

    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    26-летнюю мексиканку Янет Гарсиа в сети признали самой сексуальной телеведущей погоды

    Живет в Монтеррей, штат Нуэво-Леон. Имеет собственный канал на YouTube и страницу в Instagram. За ней следят больше 4 млн пользователей.

    Впервые прославилась в 2015. Девушку стали сравнивать со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

    Метеоролог всегда ведет программы в соблазнительных платьях, подчеркивающих ее формы. Образы дополнены идеальными прическами с локонами и ярким макияжем с акцентом на глаза. Также Янет участвует в дизайнерских показах и позирует в роли фотомодели. Сегодня открыла собственную модельную школу Yanet García Models.

    В соцсетях выставляет откровенные снимки в белье и сексуальной спортивной форме. Пропагандирует здоровый образ жизни, физические тренировки и спортивное питание. Не теряет возможности похвастаться формами. Обожает фотографировать в зеркале и делать «белфи». Это один из видов селфи, когда акцент делается на ягодицах.

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    на весь екран згорнути
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии
    Когда смотрят на ведущую, а не на карту. Откровенные фото мексиканки Янет Гарсии

    Джерело: Gazeta.ua

    образ жизни
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