Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
- Сьогодні, 07:08
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Розсилка
Фотограф Ивона Подляшинская рассказывает, что когда она разместила в интернете свою первую работу, - фотографию ребёнка, которого она сфотографировала со спины, первый комментарий не порадовал её.
«Эта фотография бесполезна и неинтересна, поскольку невозможно увидеть эмоции на лице ребёнка», - написал один из пользователей.
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Но это не остановило Ивону, она продолжила снимать людей со спины, и работы у неё получаются действительно интересные.
Джерело: Культурология