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    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей

    • Сьогодні, 07:08
    • Розсилка

    Фотограф Ивона Подляшинская рассказывает, что когда она разместила в интернете свою первую работу, - фотографию ребёнка, которого она сфотографировала со спины, первый комментарий не порадовал её.

    «Эта фотография бесполезна и неинтересна, поскольку невозможно увидеть эмоции на лице ребёнка», - написал один из пользователей.

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    Но это не остановило Ивону, она продолжила снимать людей со спины, и работы у неё получаются действительно интересные.

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    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей
    Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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