Колоритные детские фотографии, на которых не видно лиц малышей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотограф Ивона Подляшинская рассказывает, что когда она разместила в интернете свою первую работу, - фотографию ребёнка, которого она сфотографировала со спины, первый комментарий не порадовал её.

«Эта фотография бесполезна и неинтересна, поскольку невозможно увидеть эмоции на лице ребёнка», - написал один из пользователей.

Но это не остановило Ивону, она продолжила снимать людей со спины, и работы у неё получаются действительно интересные.

Джерело: Культурология