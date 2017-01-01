Компания Apple запатентовала новую продукцию

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В компании Apple запатентировали собственную коробку для пиццы

Заявка на патент специального контейнера для пиццы была подана еще в 2010 году, но презентовали коробку лишь недавно, сообщает Buro247.

Создание такой уникальной коробки рассчитано на удобство сотрудников корпорации. Специальные отверстия в нижней части такого контейнера не пропускают пар и не дают влаге остаться внутри, что существенно помогает работникам удобно донести пищу из столовой к своему рабочему месту. Дырочки в крышке должны сохранять аппетитный аромат еды, а сама коробка абсолютно безопасна для окружающей среды. Такие контейнеры уже используются сотрудниками компании.

Напомним также, что ранее в Apple запантентовали бумажный пакет с гибкими ручками и назвали его просто – сумка.