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    Королева Максима поработала на плантации во Вьетнаме

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка

    Представители королевских семей регулярно ездят в заграничные туры, чтобы встретиться с главами государств, укрепить дружбу народов и открыть что-то новое в культуре других стран лично для себя. Так, вчера с трехдневным визитом во Вьетнам прибыла королева Нидерландов Максима.

    Первым пунктом ее программы стало посещение сельскохозяйственных плантаций в городе Далат. В ходе визита королева, которая является послом доброй воли ООН, не только пообщалась с владельцем фермы о вопросах финансирования, но и попробовала себя в качестве рядового рабочего плантации. Ручной труд оказался Максиме не чужд, и, собрав символический урожай, она покинула ферму, довольно улыбаясь - эксперимент удался.

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    Королева Максима поработала на плантации во Вьетнаме
    Королева Максима поработала на плантации во Вьетнаме
    Королева Максима поработала на плантации во Вьетнаме
    Королева Максима поработала на плантации во Вьетнаме

    К слову, королева Максима увлечена садоводством уже давно - она несколько раз участвовала в так называемых субботниках в общественных парках в Нидерландах в качестве волонтера. Недавно стало известно, что и супруг Максимы - король Виллем-Александр - имеет одно "некоролевское" хобби. Монарх удивил своих подданных, признавшись в одном из интервью, что более 20 лет "подрабатывал" вторым пилотом на пассажирских рейсах авиакомпании KLM. В полет Его Величество отправлялся в полеты дважды в месяц. Роль приглашенного пилота полностью устраивала Виллема-Александра, потому что не было необходимости представляться пассажирам, как это обычно делает капитан корабля. Сейчас король задумывается о том, чтобы получить лицензию первого пилота.

    Джерело: Hello!

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