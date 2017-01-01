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    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram

    • Сьогодні, 12:44
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    Пользователям соцсетей изрядно поднадоели «утиные губки», яхты и силиконовая грудь.

    Теперь у гламурных девочек в красивых купальниках появилась конкурентка: встречайте, новая звезда инстаграма — Ньяким Гатвеч из Южного Судана, на которую ежедневно подписывается огромное количество человек.

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    Юную модель заметили благодаря необычной внешности: очень темная кожа, почти черные глаза, стройная фигура и выразительные черты лица, — чем не новый секс-символ?

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    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram
    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram
    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram
    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram
    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram
    Королева ночи: девушка с очень темной кожей стала звездой Instagram

    Сейчас Ньяким шутливо называет себя «королевой тьмы», однако в детстве девушке не нравился свой цвет кожи, и она хотела его отбелить. К счастью, комплексы прошли, и теперь модель легко покоряет модные подмостки: «Природа благословила меня огромным количеством меланина, и я обожаю свою темноту», — признается Ньяким. Считаем, надо обязательно подписаться!

    Джерело: graziamagazine.ru

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