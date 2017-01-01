Короли Instagram: молодая пара путешествует и зарабатывает своими фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждое фото парня и девушки стоит не менее 9 тыс. долларов

Некогда чистильщик ковров в селе и начинающий фотограф, сейчас Джек Морри и Лорен Буллен живут как настоящие короли. Они выбрали для своего дома прекрасный климат Бали, раз в месяц посещают новую страну, ни в чем себе не отказывают, и все это - благодаря Instagram, в котором каждое фото они продают, получая вплоть до 9000 долларов за штуку.

Джек Моррис (Jack Morris) родом из деревушки под Манчестером и Лорен Буллен (Lauren Bullen) из Австралии, живущая по принципам «цыганской жизни», отказываясь оседать на одном месте слишком долго, нашли друг друга во время посещения Фиджи в прошлом году. Почти сразу после того, как они поняли, что вместе им слишком хорошо и интересно, чтобы расставаться, они переехали вместе на Бали, и с тех пор живут сказочной жизнью.

У Лорен сейчас около 1,2 миллиона подписчиков, в то время как у Джека их уже более двух миллионов. Теперь не они ищут, как бы заработать, а компании сами наперебой предлагают им контракты. Это и различные марки одежды, и туристические компании, и прочие организации, так или иначе ассоциирующие свой бизнес с роскошной жизнью, которую пропагандируют Джек и Лорен.

Джерело: Культурология