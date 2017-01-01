Корсетный верх и длинная юбка. Как выбрать платье для выпускного

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Самое модное платье 2017 года – классическая модель с корсетным верхом и длинной юбкой до пят

Выпускной школьный бал бывает только один раз в жизни. В этот вечер каждая девушка хочет быть самой красивой.

Именно поэтому выбор платья – очень важное и ответственное задание, к которому школьницы начинают готовится задолго до окончания учебного года. Ведь правильно подобранный наряд – залог успеха.

Мы выбрали для вас 12 самых модных моделей выпускных платьев 2017 года. Самое модное платье 2017 года – классическая модель с корсетным верхом и длинной юбкой до пят.

Единственный нюанс – корсет должен быть не слишком жестким, а верх платья – целомудренным.

Джерело: telegraf.com.ua