Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
- Сьогодні, 10:45
-
Розсилка
Кортни Кардашьян
37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком
Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян, продолжает отдыхать с семьей на Гавайях и кичиться телом в соблазнительном бикини.
37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком. Красавица купалась в бассейне и кушала десерты.
Пара воспитывает троих детей - сыновей Мейсона и Рейгана, дочь Пенелопу. Скотт и Кортни были вместе 9 лет и решили разойтись в июле 2015 года.
Джерело: Gazeta.ua