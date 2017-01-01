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    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях

    • Сьогодні, 10:45
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    Кортни Кардашьян
    Кортни Кардашьян

    37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком

    Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян, продолжает отдыхать с семьей на Гавайях и кичиться телом в соблазнительном бикини.

    37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком. Красавица купалась в бассейне и кушала десерты.

    Пара воспитывает троих детей - сыновей Мейсона и Рейгана, дочь Пенелопу. Скотт и Кортни были вместе 9 лет и решили разойтись в июле 2015 года.

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    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях
    Кортни Кардашьян

    Джерело: Gazeta.ua

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