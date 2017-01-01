Кортни Кардашьян в крошечном бикини отдыхает с семьей на Гавайях

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Кортни Кардашьян

37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком

Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян, сестра Ким Кардашьян, продолжает отдыхать с семьей на Гавайях и кичиться телом в соблазнительном бикини.

37-летняя Кортни была замечена вместе с детьми и их отцом Скоттом Дисиком. Красавица купалась в бассейне и кушала десерты.

Пара воспитывает троих детей - сыновей Мейсона и Рейгана, дочь Пенелопу. Скотт и Кортни были вместе 9 лет и решили разойтись в июле 2015 года.

Джерело: Gazeta.ua