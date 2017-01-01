Кот телевизионного шеф-повара стал звездой соцсетей

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Рыжий кот породы Мейн Кун на имя Начо позирует в телешоу и собирает тысячи предпочтений в Instagram

Прославиться животному помог его владелец - шеф-повар Бобби Флей.

Хозяин готовит перед миллиардной телеаудиторию бургеры, запекает индейку и фарширует фрукты. Рыжего фотографирует у сладостей и бутылок с горячительными напитками.

«Это мой сын», - рассказывает о коте повар Бобби.

Начо весит около 10 кг. Хотя его владелец и готовит много жирной пищи из мяса, главное блюдо кота - лосось в вареном и консервированном виде. Также любит морепродукты, разнообразие которых достаточно велико в Америке.

«Недавно мы с женой Стефани были в стейк-хаусе. Заказали много соусов из креветок. Женщина прихватила с собой салфетку. Она пахла креветками. Когда вернулись домой - кот не давал покоя. Мы не даем ему морепродукты каждый день - только в праздничные дни. Как в футбольную воскресенье. Когда я кладу ему в миску креветки, он едва не теряет сознание от счастья», - рассказывает Бобби Флей.

Джерело: Gazeta.ua