Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«С кем поведешься, от того и наберешься», - гласит народная мудрость. История невероятной дружбы котенка с тремя отважными хаски покоряет сердца интернет-пользователей. Малыш, воспитанный собаками, вырос не по-кошачьи храбрым и теперь ни в чем не отстает от своих старших друзей.

Такие трансформации в жизни животных – не редкость.

Хозяева, у которых под одной крышей живут кошки и собаки, часто рассказывают, что питомцы перенимают повадки друг друга.

Так что история котенка Рози – не исключение. Когда-то малышку бросили на произвол судьбы, а хозяйка этих трех хаски не смогла пройти мимо, и приютила кроху. Собаки приняли котенка как родного, и с тех пор воспитывали по своим собачьим законам. Результат оказался прогнозируемым: Рози уверена, что она – собака. Она повсюду сопровождает свою новую семью, не боится ни жары, ни снега, ни воды. Эти четверо все делают вместе: спят, едят, гуляют, ходят на занятия по дрессуре.







Джерело: Культурология