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    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали

    • Сьогодні, 13:07
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    «С кем поведешься, от того и наберешься», - гласит народная мудрость. История невероятной дружбы котенка с тремя отважными хаски покоряет сердца интернет-пользователей. Малыш, воспитанный собаками, вырос не по-кошачьи храбрым и теперь ни в чем не отстает от своих старших друзей.

    Такие трансформации в жизни животных – не редкость.

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    Хозяева, у которых под одной крышей живут кошки и собаки, часто рассказывают, что питомцы перенимают повадки друг друга.

    Так что история котенка Рози – не исключение. Когда-то малышку бросили на произвол судьбы, а хозяйка этих трех хаски не смогла пройти мимо, и приютила кроху. Собаки приняли котенка как родного, и с тех пор воспитывали по своим собачьим законам. Результат оказался прогнозируемым: Рози уверена, что она – собака. Она повсюду сопровождает свою новую семью, не боится ни жары, ни снега, ни воды. Эти четверо все делают вместе: спят, едят, гуляют, ходят на занятия по дрессуре. 

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    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали
    Котенок по имени Гав: как хаски кошку воспитали



    Джерело: Культурология

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