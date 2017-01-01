Котики, инопланетяне, ангелы и не только: ироничные работы Лукаса Брэзака

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Яркие работы Лукаса не могут остаться незамеченными

Сочетая элементы классической живописи с современными технологиями 3D, чешский художник-иллюстратор и фотограф Лукас Брэзак (Lukas Brezak) создаёт по-настоящему неповторимые работы, которые не просто завораживают, а остаются в память надолго.

Придуманный мир фотографа-иллюстратора Лукаса Брэзака полон причудливых животных, пришельцев и необычных образов загадочных людей, глядя на которых невольно улыбаешься, ведь многие из них настолько милы и очаровательны, что хорошее настроение гарантировано.

Джерело: Культурология