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    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер

    • Сьогодні, 12:30
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    Доротея Вирер
    Доротея Вирер

    Биатлон – зрелищный и привлекательный вид спорта. Особенно когда на старт выходят признанные красотки спортивного мира

    Доротея Вирер — итальянская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2016 года в зачёте индивидуальных гонок.

    Вивер не только успешная спортсменка, но и весьма привлекательная девушка. Она нередко появляется на обложках глянцевых журналов и хвастается своим телом в соцсетях.

    Насколько хороша Вивер, предлагаем оценить и вам.

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    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер
    Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер

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