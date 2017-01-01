Красавица с ружьем. Соблазнительные фото биатлонистки Доротеи Вирер

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Доротея Вирер

Биатлон – зрелищный и привлекательный вид спорта. Особенно когда на старт выходят признанные красотки спортивного мира

Доротея Вирер — итальянская биатлонистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница малого Кубка мира 2016 года в зачёте индивидуальных гонок.

Вивер не только успешная спортсменка, но и весьма привлекательная девушка. Она нередко появляется на обложках глянцевых журналов и хвастается своим телом в соцсетях.

Насколько хороша Вивер, предлагаем оценить и вам.