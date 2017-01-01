Красавица с шестом. Восхитительная легкоатлетка Эллисон Стокк

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Одной из самых красивых спортсменок в мире сегодня исполняется 28 лет

Эллисон Стокк родилась в Калифорнии 22 марта 1989 года. С десяти лет девушка занималась спортивной гимнастикой и должна была выступать за сборную США на молодежном чемпионате мира-2005, но из-за перелома ноги ей пришлось закончить с этим видом спорта.

Через два года Эллисон уже участвовала в соревнованиях по прыжкам с шестом. Ее тогдашний рекорд – 4 метра 11 сантиметров. Сейчас Эллисон принимает участие в соревнованиях регионального уровня.