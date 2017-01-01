Красавице и звезде сериала «Спасатели Малибу» Кармен Электре - 45

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20 апреля исполняется 45 лет американской актрисе и модели, певице и танцовщице, известной всему миру под сценическим псевдонимом Кармен Электра

За 20 лет в Голливуде она снялась примерно в 80 фильмах и сериалах. Мировую славу ей принесла роль Лэни в «Спасателях Малибу», на съемки в этот сериал ее пригласили после откровенной фотосессии в Playboy. Многие годы Кармен называли секс-символом Америки.

Настоящее имя актрисы – Тара Ли Патрик. Она была пятым ребенком в семье певицы и гитариста, родилась в небольшом городке Шэронвиле (штат Огайо). Среди ее предков были ирландцы, немцы и индейцы из племени чероки.

В 1998 году, когда актриса была на пике славы, в течение двух недель умерли ее мать (от опухоли мозга) и старшая сестра (от сердечного приступа). Через семь лет после этого покончил с собой ее брат. Тара очень тяжело переживала потерю близких, многие годы она занимается сбором средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Джерело: Newsru.com