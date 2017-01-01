Красавицы стают в очередь, чтобы сделать соблазнительное портфолио у этого фотографа

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Работы фотографа Карлоса Нуньеза разнообразны по степени скромности моделей: от милых и сдержанных до соблазнительных и бесстыдных

Фотограф Карлос Нуньез живёт и работает в Лос-Анджелесе. Мужчина увлёкся съёмкой, когда получил фотокамеру в качестве рождественского подарка. Сначала фотографировал свою подружку, затем знакомых. Теперь горячие красавицы стают в очередь, чтобы сделать у Карлоса эффектное портфолио.

Работы Нуньеза разнообразны по степени скромности моделей: от милых и сдержанных до соблазнительных и бесстыдных.

Смотрите в нашей фотогалерее наиболее раскрепощённые и эротичные фотографии прекрасных девушек, позировавших для Карлоса Нуньеза.

Джерело: Gazeta.ua