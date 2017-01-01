Красавицы в будуаре: как соблазнительные девушки манят своими телами

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Снимки чувственных красавиц в будуаре

Будуар - это женское пространство, которым может быть спальня или гардеробная: место, в котором его владелица переодевается, прихорашивается, расслабляется.

Это слово всегда имело сексуальный и чувственный подтекст, и, хотя оно вышло из широкого употребления, его используют для описания конкретной фотографической темы.

Женщины в будуарной фотографии не обнажаются полностью, как правило, присутствует какой-то элемент одежды.

Чаще всего это полуобнаженная натура в нижнем белье.

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