Красавицы в будуаре: как соблазнительные девушки манят своими телами
- Сьогодні, 20:00
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Снимки чувственных красавиц в будуаре
Будуар - это женское пространство, которым может быть спальня или гардеробная: место, в котором его владелица переодевается, прихорашивается, расслабляется.
Это слово всегда имело сексуальный и чувственный подтекст, и, хотя оно вышло из широкого употребления, его используют для описания конкретной фотографической темы.
Женщины в будуарной фотографии не обнажаются полностью, как правило, присутствует какой-то элемент одежды.
Чаще всего это полуобнаженная натура в нижнем белье.
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