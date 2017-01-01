Красные губы и откровенные наряды: Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

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Певица предстала перед камерой в платьях с красивыми вырезами

Украинская певица Тина Кароль стала главной героиней нового номера журнала Viva.

На сайте издания появились страстные фотоснимки певицы. Тина Кароль позировала в совершенно новом имидже.

Снимала певицу украинский фотограф Сони Плакидюк.

Отметим, что недавно Кароль стала самой красивой женщиной Украины по версии издания Viva. Тина пополнила свою коллекцию наград как самая красивая уже в третий раз: артистка получала победу в этой номинации в 2008-м и 2009-м годах. Чтобы дать шанс еще кому-то взять статуэтку победительницы от Viva, свою кандидатуру Тина Кароль в следующем году официально снимает из номинаций.

Напомним, вчера в сети появилась новая песня Тины Кароль «Я не перестану», которая стала саунд-треком к сериалу, который выйдет этой весной «Хороший парень» на канале 1+1. Новый трек стал третьим релизом из нового альбома певицы.