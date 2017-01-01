Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
- Сьогодні, 13:37
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Розсилка
С 1977 по 1980 года фотограф Charles H. Traub выходил на улицы городов и фотографировал обычных прохожих, вышедших на прогулку во время обеденного перерыва.
Троб, который однажды сказал, что предпочитает называть себя «свидетелем реальной жизни», а не «уличным фотографом», с помощью сосредоточения внимания на мелких деталях раскрывает этих незнакомых нам людей с такой стороны, что создается ощущение, что вот-вот и они смогут стать нашими друзьями.
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Джерело: ФотоТелеграф