Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С 1977 по 1980 года фотограф Charles H. Traub выходил на улицы городов и фотографировал обычных прохожих, вышедших на прогулку во время обеденного перерыва.

Троб, который однажды сказал, что предпочитает называть себя «свидетелем реальной жизни», а не «уличным фотографом», с помощью сосредоточения внимания на мелких деталях раскрывает этих незнакомых нам людей с такой стороны, что создается ощущение, что вот-вот и они смогут стать нашими друзьями.

Джерело: ФотоТелеграф