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    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих

    • Сьогодні, 13:37
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    С 1977 по 1980 года фотограф Charles H. Traub выходил на улицы городов и фотографировал обычных прохожих, вышедших на прогулку во время обеденного перерыва.

    Троб, который однажды сказал, что предпочитает называть себя «свидетелем реальной жизни», а не «уличным фотографом», с помощью сосредоточения внимания на мелких деталях раскрывает этих незнакомых нам людей с такой стороны, что создается ощущение, что вот-вот и они смогут стать нашими друзьями.

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    Красочная серия фотографий началась с Чикаго, затем настала очередь Нью-Йорка, а после фотограф отправился в Европу.
    Фотограф рассказывает, что на такую серию работ его натолкнула чистая случайность. Обедая как-то раз в кафе, он вдруг заметил, какими усталыми выглядят люди в середине рабочего дня. Они были настолько измотанными, что у них даже не было сил нацепить свои стандартные маски. И именно тогда фотограф понял, что это его шанс запечатлеть людей в тот редкий момент, когда они становятся сами собой.

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    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих
    Красочные фотографии 70-х годов, запечатлевшие случайных прохожих

    Джерело: ФотоТелеграф

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