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    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей

    • Сьогодні, 12:51
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    Мы все слышали о моделях размеров XXL, с ростом 2 метра и выше, косоглазием, болезнями, очень странной внешностью…и пришло время подытожить — сейчас в цене не какой-то определенный канон красоты, а чем необычнее — тем лучше.

    Пресыщенный одинаковыми красотками, модельный бизнес вот уже пару лет расширяет границы принимая в свои ряды «красивых по-своему», а не подходящих под различные характеристики.

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    Тема моделью может быть любая выходит далеко за пределы экспериментальных проектов, и становится реальностью. Хорошо ли это? Или пропаганда «любой красоты» это удачный повод не трудиться над собой и задавать неправильные ориентиры в мире красоты и моды, сделав примерами для подражания далеко не идеальных, пусть и красивых своей, особенной красотой, людей? Нам интересно ваше мнение!

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    «Девушка в горошек», «Девушка-далматинец» — каких только эпитетов не удостоилась эта необычная модель с редкой болезнью. С трех лет она страдает нарушением пигментации кожи, точнее страдала. Если в школе ее по этому поводу очень дразнили и Шантель Браун-Янг ужасно из-за этого переживала, то сейчас именно ее необычная кожа сделала ее топ-моделью.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Рост больше 2 метров для женщины может стать проблемой, а может и лотерейным билетом в модельную карьеру, как для Эрики Ирвин.
    О Виктории Модеста не слышал только ленивый — модель с протезом вместо одной ноги (ампутированной в результате 15 неудавшихся операций после родов) стала своего рода сенсацией и ролевой моделью для тех, кто комплексует из-за своих несовершенств или проблем.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Украинский эльф с невероятно огромными глазами и очень тонкой талией — Маша Тельна года так три назад просто взорвала Париж и всю модельную индустрию в целом своей инопланетной внешностью.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Первая в мире модель Джейми Брюэр с синдромом Дауна, известная еще и благодаря игре в сериале «Американская история ужасов».
    85-летняя модель Дафна Селф из Великобритании, которая выступает против пластических операций и умудряется успешно продолжать свою карьеру длиной более чем в полвека.
    Моффи - модель с ярко выраженным косоглазием стала модной сенсацией 2013 года, когда заключила контракт с известнейшим агентством «Storm Model» (да-да, тем самым, где начинала свою карьеру Кейт Мосс).
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Изюминкой этой бельгийской модели стали очень высокий лоб, впалые скулы и вообще непропорциональное лицо. И если бы лет 10 Ханну Габи Одильв модельный бизнес бы не приняли именно из-за этого, сейчас она известна показами для Mulberry, Balenciaga и Vera Wang + как очень влиятельный представитель уличной моды, который умудряется сочетать несочетаемое и всё равно каким-то образом стильно выглядеть.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Если ты зеленоглазая афроамериканка-альбинос, то одного этого достаточно чтобы стать уникальной и особенной. Правда все детство Диандра Форрест очень сильно страдала, будучи белым темнокожим ребенком среди обычных темнокожих детей, но со временем именно эта особенность и сделала ее такой успешной и знаменитой моделью.
    Первая женщина модель, которая благодаря своей андрогинной внешности стала рекламировать мужскую одежду. Зовут ее Кейси Леглер.
    Модели Plus-size сейчас это вообще тема особенная (передаем привет Габи Фреш, Тесс Холидей и всей честной компании). Одной из самых известных из них считается она — 28-летняя Дениз Бидо, которая хоть и с формами, но выглядит всегда очень и очень хорошо.
    Очень нестандартную Лили Макменами с непропорционально большим ртом, выпирающими зубами, тяжелыми веками и большим носом очень трудно представить в роли модели и люди так и не могут определиться, что обусловило ее успешную карьеру? Известная мама Кристен Макменами или именно это оригинальное лицо?
    Еще одна не самая классическая, но очень интересная и фотогеничная красотка, у которой аж 16 татуировок, что для модельного бизнеса долго было редкостью. Но на мега успешную карьеру Фреи Беха Эриксен это никоим образом не влияет. Наоборот, изюминка.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Девушка с кукольным ротиком, заметной щербинкой между передними зубами и ямочкой на подбородке . С 15 лет Линдсей Виксон снимается для Vogue и строит свою ну очень популярную модельную карьеру несмотря ни на что.
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей
    Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей

    Джерело: vev.ru

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