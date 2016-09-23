Красота может быть разной: 14 снимков необычных моделей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы все слышали о моделях размеров XXL, с ростом 2 метра и выше, косоглазием, болезнями, очень странной внешностью…и пришло время подытожить — сейчас в цене не какой-то определенный канон красоты, а чем необычнее — тем лучше.

Пресыщенный одинаковыми красотками, модельный бизнес вот уже пару лет расширяет границы принимая в свои ряды «красивых по-своему», а не подходящих под различные характеристики.

Тема моделью может быть любая выходит далеко за пределы экспериментальных проектов, и становится реальностью. Хорошо ли это? Или пропаганда «любой красоты» это удачный повод не трудиться над собой и задавать неправильные ориентиры в мире красоты и моды, сделав примерами для подражания далеко не идеальных, пусть и красивых своей, особенной красотой, людей? Нам интересно ваше мнение!

Джерело: vev.ru