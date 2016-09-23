Красота не для всех: модель с синдромом кошачьего глаза
- Сьогодні, 12:36
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Розсилка
Она не боится быть другой — врожденное заболевание не помешало девушке стать моделью и сняться для знаменитого модного издания V Magazine.
Канадка Кайтин Стиклез (Caitin Stickels) появилась на свет с редким хромосомным отклонением, которое носит название синдром кошачьего глаза.
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Это расстройство часто приводит к обезображиванию лица, сколиозу, расщеплению нёба, проблемам с сердцем и почками и другим аномалиям.
Несмотря на то что 29-летняя Кайтин далека от обычных стандартов красоты, она принимает участие в фотосетах в качестве модели. Благодаря ее аккаунту в Instagram на нее вышел фэшн-фотограф Ник Найт, который пригласил девушку-кошку принять участие в съемках для журнала V Magazine.
Джерело: BigPicture