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    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями

    • Сьогодні, 08:23
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    В разные времена, и у разных народов всегда было своё понимание красоты.

    Но особенными невероятными фешн-традициями выделяются африканские племена.

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    Блюдце в губе, кукурузные початки в волосах и невероятное шрамирование! Для наших гламурных девушек из Instagram, наши фотографии произведут неизгладимое впечатление. Ведь, африканские женщины не щадят себя и готовы на все, что бы заполучить самого лучшего мужа и стать настоящей звездой своего племени. А это, по сравнению с силиконовыми губами - настоящий подвиг!

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    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
    Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями

    Джерело: Культурология

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    фотограф
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