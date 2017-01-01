Красота по-африкански: 20 колоритных фотографий женщин из разных племён, славящихся оригинальными обычаями
- Сьогодні, 08:23
-
Розсилка
В разные времена, и у разных народов всегда было своё понимание красоты.
Но особенными невероятными фешн-традициями выделяются африканские племена.
Читайте також
Блюдце в губе, кукурузные початки в волосах и невероятное шрамирование! Для наших гламурных девушек из Instagram, наши фотографии произведут неизгладимое впечатление. Ведь, африканские женщины не щадят себя и готовы на все, что бы заполучить самого лучшего мужа и стать настоящей звездой своего племени. А это, по сравнению с силиконовыми губами - настоящий подвиг!
Джерело: Культурология