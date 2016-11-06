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    Красота подводного мира: работы, победившие в конкурсе Underwater Photographer of the Year Contest

    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    Подводный мир – удивительная сказка, полная чудес и волшебства.

    Там на морских глубинах оживают невероятные просторы, и дивные существа, глядя на которых понимаешь, что природа поистине превосходный творец, с которым не сравнится ни одно «произведение» созданное человеком.

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    Серия работ «Лучшие подводные фотографии» - отличный тому пример.

    Каждый снимок в данной серии уникален и интересен по-своему. Ведь на что только не шли фотографы, ради достижения поставленной цели. И, пожалуй, им не просто удалось запечатлеть зрелищные моменты, но и увековечить их на долгую память, ловко передав царящую вокруг атмосферу. Не каждый день можно увидеть осьминога на охоте, чьи действия больше похожи на танец, или же медузу, на которой крабы решили прокатиться, дельфинов, гоняющих стаи мелких рыб, пеликанов, ныряющих под воду... Всё это и многое другое настолько красочно, что не хватит слов, чтобы описать происходящее, поэтому достаточно просто красивых фото, где и так всё понятно...

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    Танцы осьминога. Автор: Gabriel Barathieu.
    Касатки в Северной Норвегии. Автор: Nicholai Georgiou.
    Одна на миллион. Автор: Ron Watkins.
    Ваш дом - мой дом. Автор: Qing Lin.
    Дельфинья охота. Автор: Greg Lecoeur.
    Медуза бленни. Автор: Jade Hoksbergen.
    Креветки. Автор: Fabio Freitas.
    В темноте. Автор: Damien Mauric.
    Конкурс. Автор: Richard Shucksmith.
    Чище. Автор: Liang Fu.
    Зелёная черепаха. Автор: Greg Lecoeur.
    Добыча. Автор: Yat Wai.
    Личинка крылатки. Автор: Steven Kovacs.
    Ринопиас — рыба семейства скорпеновых. Автор: Susannah H. Snowden-Smith.
    Крабы катаются на медузе. Автор: Csaba Tokolyi.
    Красота подводного мира: работы, победившие в конкурсе Underwater Photographer of the Year Contest




    Джерело: Культурология
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    фотограф
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