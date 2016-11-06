Красота подводного мира: работы, победившие в конкурсе Underwater Photographer of the Year Contest



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Подводный мир – удивительная сказка, полная чудес и волшебства.

Там на морских глубинах оживают невероятные просторы, и дивные существа, глядя на которых понимаешь, что природа поистине превосходный творец, с которым не сравнится ни одно «произведение» созданное человеком.

Серия работ «Лучшие подводные фотографии» - отличный тому пример.

Каждый снимок в данной серии уникален и интересен по-своему. Ведь на что только не шли фотографы, ради достижения поставленной цели. И, пожалуй, им не просто удалось запечатлеть зрелищные моменты, но и увековечить их на долгую память, ловко передав царящую вокруг атмосферу. Не каждый день можно увидеть осьминога на охоте, чьи действия больше похожи на танец, или же медузу, на которой крабы решили прокатиться, дельфинов, гоняющих стаи мелких рыб, пеликанов, ныряющих под воду... Всё это и многое другое настолько красочно, что не хватит слов, чтобы описать происходящее, поэтому достаточно просто красивых фото, где и так всё понятно...







