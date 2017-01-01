«Красота смешанных кровей»: дети из интернациональных семей в объективе Наиры Оганесян

На Земле царит удивительное биологическое разнообразие и люди — не исключение!

и сильно различаемся, и при смешивании получаются очень интересные сочетания, что и продемонстрировала

Говорят, что от смешанных браков рождаются очень красивые и очень умные дети. И с этим сложно не согласится, глядя на фотографии Наиры Оганесян. Кажется, что в этих детишках смешались истории разных народов, культуры, темпераменты - смешался весь мир.

«Чаще всего дети берут лучшее от каждой нации, и мне всегда было очень любопытно за этим наблюдать: какой разрез глаз, цвет волос и форму носа унаследует ребенок. И природа умеет каждый раз приятно удивлять.

Я долго носила эту мысль в голове, а потом в одну минуту просто взяла и написала объявление в одну родительскую группу, что ищу разнонациональных детей для проекта. Откликнулось, на мое удивление, более 200 родителей.

Мне было очень сложно отбирать, ибо все дети по-своему очаровательны, поэтому я поставила себе определенные ограничения и старалась их соблюдать. Например, возрастные — мне нужны были детки в возрасте 6–9 лет, хотя бы потому, что они могут сидеть спокойно. Или я старалась не брать детей с одинаковой „смесью“, хотя соблазн был велик и я даже один раз не удержалась», - рассказала автор фотопроекта Наира Оганесян