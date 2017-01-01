«Красота смешанных кровей»: дети из интернациональных семей в объективе Наиры Оганесян
- Сьогодні, 07:11
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Розсилка
На Земле царит удивительное биологическое разнообразие и люди — не исключение!
«Чаще всего дети берут лучшее от каждой нации, и мне всегда было очень любопытно за этим наблюдать: какой разрез глаз, цвет волос и форму носа унаследует ребенок. И природа умеет каждый раз приятно удивлять.
Я долго носила эту мысль в голове, а потом в одну минуту просто взяла и написала объявление в одну родительскую группу, что ищу разнонациональных детей для проекта. Откликнулось, на мое удивление, более 200 родителей.
Мне было очень сложно отбирать, ибо все дети по-своему очаровательны, поэтому я поставила себе определенные ограничения и старалась их соблюдать. Например, возрастные — мне нужны были детки в возрасте 6–9 лет, хотя бы потому, что они могут сидеть спокойно. Или я старалась не брать детей с одинаковой „смесью“, хотя соблазн был велик и я даже один раз не удержалась», - рассказала автор фотопроекта Наира Оганесян
Джерело: Культурология