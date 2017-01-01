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    «Красота смешанных кровей»: дети из интернациональных семей в объективе Наиры Оганесян

    • Сьогодні, 07:11
    • Розсилка

    На Земле царит удивительное биологическое разнообразие и люди — не исключение!

    В чём-то мы одинаковые, но в чём-то и сильно различаемся, и при смешивании получаются очень интересные сочетания, что и продемонстрировала фотограф Наира Оганесян в своём фотопроекте «Красота смешанных кровей».

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    Говорят, что от смешанных браков рождаются очень красивые и очень умные дети. И с этим сложно не согласится, глядя на фотографии Наиры Оганесян. Кажется, что в этих детишках смешались истории разных народов, культуры, темпераменты - смешался весь мир.

    «Чаще всего дети берут лучшее от каждой нации, и мне всегда было очень любопытно за этим наблюдать: какой разрез глаз, цвет волос и форму носа унаследует ребенок. И природа умеет каждый раз приятно удивлять.

    Я долго носила эту мысль в голове, а потом в одну минуту просто взяла и написала объявление в одну родительскую группу, что ищу разнонациональных детей для проекта. Откликнулось, на мое удивление, более 200 родителей.

    Мне было очень сложно отбирать, ибо все дети по-своему очаровательны, поэтому я поставила себе определенные ограничения и старалась их соблюдать. Например, возрастные — мне нужны были детки в возрасте 6–9 лет, хотя бы потому, что они могут сидеть спокойно. Или я старалась не брать детей с одинаковой „смесью“, хотя соблазн был велик и я даже один раз не удержалась», - рассказала автор фотопроекта Наира Оганесян

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    Отец — украинец/русский, мать — туркменка/татарка.
    Отец — азербайджанец, мать — русская.
    Отец — немецкий еврей, мать — русская/татарка.
    Отец — нигериец, мать — русская.
    Отец — узбек, мать — армянка.
    Отец — грузин/татарин, мать — осетинка.
    Отец — армянин, мать — русская.
    Точная национальность неизвестна.
    Отец — татарин, мать — грузинка.
    Отец — русский, мать — узбечка/татарка.
    Отец — кореец, мать — русская/украинка/еврейка.
    Отец — русский, мать — армянка.
    Отец — бельгиец, мать — русская.
    «Красота смешанных кровей»: дети из интернациональных семей в объективе Наиры Оганесян



    Джерело: Культурология

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