Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
- Сьогодні, 17:03
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Розсилка
Зарубежным корреспондентам редко удается попасть в КНДР
Однако, в апреле 2017 года журналистов и фотографов позвали на очень важный праздник:
105-летие со дня рождения вечного президента страны диктатора Ким Ир Сена.
Праздничный парад, большущие ракеты, яркие платья, начищенные значки и выглаженные рубашки:
в эти весенние дни столица Северной Кореи стала еще краше, а солнце по традиции стало светить ярче.
В фоторепортаже — красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины:
Джерело: Газета.Ру