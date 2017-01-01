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    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины

    • Сьогодні, 17:03
    • Розсилка

    Зарубежным корреспондентам редко удается попасть в КНДР

    Однако, в апреле 2017 года журналистов и фотографов позвали на очень важный праздник:

    105-летие со дня рождения вечного президента страны диктатора Ким Ир Сена.

    Праздничный парад, большущие ракеты, яркие платья, начищенные значки и выглаженные рубашки:

    в эти весенние дни столица Северной Кореи стала еще краше, а солнце по традиции стало светить ярче.

    В фоторепортаже  — красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины:

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    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины
    Красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины

    Джерело: Газета.Ру

    КНДР парад
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