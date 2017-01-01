

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зарубежным корреспондентам редко удается попасть в КНДР

Однако, в апреле 2017 года журналистов и фотографов позвали на очень важный праздник:

105-летие со дня рождения вечного президента страны диктатора Ким Ир Сена.

Праздничный парад, большущие ракеты, яркие платья, начищенные значки и выглаженные рубашки:

в эти весенние дни столица Северной Кореи стала еще краше, а солнце по традиции стало светить ярче.

В фоторепортаже — красота строгого режима. Как выглядят северокорейские женщины:

Джерело: Газета.Ру