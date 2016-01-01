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    Королевский гардероб: самые дорогие наряды Кейт Миддлтон в 2016 году

    • Сьогодні, 13:07
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    Сколько потратила герцогиня Кэмбриджская на светские выходы?

    В этом году, по итогам расследования газеты Daily Mail, Кейт Миддлтон потратила на гардероб не менее 215 000 долларов – и это по сравнению со скромными 53 500 в 2016-м.

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    Вот некоторые позиции из последних приобретений с самым высоким ценником.

    1. Платье Alexander McQueen, $5100

    2. Костюм Jenny Packham, $5000

    3. Костюм Dolce & Gabanna, $4300

    4. Пальто Catherine Walker, $4000

    5. Платье Jenny Packham, $4400

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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