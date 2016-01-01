Королевский гардероб: самые дорогие наряды Кейт Миддлтон в 2016 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сколько потратила герцогиня Кэмбриджская на светские выходы?

В этом году, по итогам расследования газеты Daily Mail, Кейт Миддлтон потратила на гардероб не менее 215 000 долларов – и это по сравнению со скромными 53 500 в 2016-м.

Вот некоторые позиции из последних приобретений с самым высоким ценником.

1. Платье Alexander McQueen, $5100

2. Костюм Jenny Packham, $5000

3. Костюм Dolce & Gabanna, $4300

4. Пальто Catherine Walker, $4000

5. Платье Jenny Packham, $4400

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