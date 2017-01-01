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    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»

    • Сьогодні, 14:15
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    Подборка архивных фото, которая расскажет историю затонувшего судна

    105 лет назад британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. 14 апреля 1912 года радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости.

    Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута. В 23:39 впередсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1 496 человек. 712 спасшихся людей подобрал пароход «Карпатия».

     

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    Редакция The New York Times на момент гибели Титаника, 15 апреля 1912 года.
    Считается, что именно этот айсберг стал причиной аварии Титаника 14-15 апреля 1912 года.
    Первый помощник Уильям МакМастер Мэрдок, которого считают героем в его родном городе в Шотландии, но в фильме Титаник он изображается как трус и убийца.
    Семьсот двенадцать выживших были доставлены на борт из спасательных шлюпок на RMS Carpathia.
    Капитан Эдвард Джон Смит, командующий Титаником. Он командовал крупнейшим на то время кораблем, совершавшем свой первый рейс.
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Еве Харт семь лет на этом фото, сделанном в 1912 году, здесь она вместе со своим отцом, Вениамином, и матерью Эстер. Ева и ее мать пережили гибель британского лайнера, но ее отец погиб во время катастрофы.
    Фото 10 апреля 1912, на ней Титаник покидает Саутгемптон, Англия.
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Британский пассажирский лайнер Титаник выходит из Саутгемптона, Англия, в свой первый рейс 10 апреля 1912 года.
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Рабочие оставляют Харланд и Вольф верфи в Белфасте, где Титаник был построен между 1909 и 1911 годами.
    Фотография 1912 года, шикарная столовая на борту Титаника.
    Фотография 1912 г. Второй класс столовой на Титанике. Непропорционально большое число людей — более 90% тех, кто во втором классе — остались на борту из-за «женщин и детей первого»
    Ложка, найденная на месте гибели лайнера
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Люди стоят на улице ожидая прибытия Carpathia после гибели Титаника.
    Огромная толпа собралась перед офисом Стар Лайн в Нью-Йорке, чтобы получить последние новости о гибели Титаника — 14 апреля 1912 года.
    Пассажиры и некоторые члены экипажа были эвакуированы на спасательных шлюпках, многие из которых были спущены на воду лишь частично заполненными.
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»
    Предметы, извлеченные с затонувшего судна
    Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»

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