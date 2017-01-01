Крушение гиганта: 105 лет со дня гибели «Титаника»

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Подборка архивных фото, которая расскажет историю затонувшего судна

105 лет назад британский трансатлантический пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. 14 апреля 1912 года радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости.

Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута. В 23:39 впередсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1 496 человек. 712 спасшихся людей подобрал пароход «Карпатия».