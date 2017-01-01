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    Куда людей загоняет бедность: самые крошечные жилые апартаменты в мире

    • Сьогодні, 07:21
    • Розсилка

    Бедность - бич нашего времени

    Население Земли постоянно растёт, в то время как её площадь остаётся неизменной.

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    Бедные жители сельской местности, которые перебираются в перенаселённые мегаполисы в поисках работы, часто вынуждены вести настоящую борьбу за существование и в буквальном смысле слова ютиться на нескольких квадратных метрах с унитазом возле кровати и отсутствием окон.

    Мы покажем вам, в каких ужасных жилищных условиях проживают люди, которые приехали в большие города, что бы улучшить качество своей жизни.  

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    С 2012 года цены на жильё в Гонконге выросли на 50%. Недоступность жилья заставляет некоторых людей селиться в «домах-клетках».
    Некоторые люди десятилетиями живут в таких «домах-клетках» и платят за аренду около 200 долларов США в месяц.
    Куда людей загоняет бедность: самые крошечные жилые апартаменты в мире
    В 2011 году семейная пара Трэйси и Элизабет Бургер были вынуждены перебраться в тесный гараж в Лос-Анджелесе вместе со своим сыном, так как потеряли работу в результате экономического кризиса 2009 года и больше не могли оплачивать аренду жилья.
    73-летняя Kong Kyung-soon живёт в этой крошечной комнатке в Сеуле, Южная Корея, за которую платит около 350 долларов США в месяц.
    Чтобы сэкономить, Kong Kyung-soon кипятит воду в рисоварке.
    61-летний Simon Wong платит за аренду этого бокса размером 1,2 х 1,8 метра около 300 долларов США в месяц.
    Размеры бокса не позволяют мужчине встать в полный рост.
    56-летняя Lee Oi Lin платит около 200 долларов США в месяц за аренду этого угла в производственном здании в Гонконге.
    Женщина сидит на кровати в своей комнате в жилом комплексе в Гонконге.
    37-летняя Li Rong из Гонконга спит на нижней койке, а на верхней хранит свои вещи.
    За 150 долларов США можно снять кровать в этой комнате. Раковина и туалет – общие с другими жильцами.
    Пациентка, которая не может позволить себе стационар в местной больнице, арендует кровать в доме неподалёку в Хэфэе, Китай.
    В трущобах Дхарави в Мумбаи в Индии в жуткой тесноте живут более миллиона человек.
    Жильё, обустроенное в проходе между двумя зданиями, в Варшаве, Польша.
    В 2013 году эта семья ютилась в крошечной комнате в приюте в Портленде, штат Орегон, пока им не удалось найти работу и жильё.
    Куда людей загоняет бедность: самые крошечные жилые апартаменты в мире

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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