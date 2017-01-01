Куда людей загоняет бедность: самые крошечные жилые апартаменты в мире
- Сьогодні, 07:21
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Розсилка
Бедность - бич нашего времени
Население Земли постоянно растёт, в то время как её площадь остаётся неизменной.
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Бедные жители сельской местности, которые перебираются в перенаселённые мегаполисы в поисках работы, часто вынуждены вести настоящую борьбу за существование и в буквальном смысле слова ютиться на нескольких квадратных метрах с унитазом возле кровати и отсутствием окон.
Мы покажем вам, в каких ужасных жилищных условиях проживают люди, которые приехали в большие города, что бы улучшить качество своей жизни.
Джерело: ФотоТелеграф