Куда людей загоняет бедность: самые крошечные жилые апартаменты в мире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бедность - бич нашего времени

Население Земли постоянно растёт, в то время как её площадь остаётся неизменной.

Бедные жители сельской местности, которые перебираются в перенаселённые мегаполисы в поисках работы, часто вынуждены вести настоящую борьбу за существование и в буквальном смысле слова ютиться на нескольких квадратных метрах с унитазом возле кровати и отсутствием окон.

Мы покажем вам, в каких ужасных жилищных условиях проживают люди, которые приехали в большие города, что бы улучшить качество своей жизни.

Джерело: ФотоТелеграф