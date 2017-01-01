«Кукольный» стиль: поразительные портреты знаменитостей от художницы Леры Киряковой
- Сьогодні, 11:50
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Талант сделал знаменитой и саму Леру.
Лера Кирякова – художница, известная своими портретами-шаржами, выполненными в своеобразном «кукольном» стиле.
Художница живет в Туле, воспитывает сына-первоклассника и ведет аккаунт в «Инстаграм», в котором публикует плоды своего творчества.
Забавные портреты-шаржы Леры Киряковой поражают внешним сходством и оригинальностью.
Смотря на них, легко можно представить всемирно известных звезд в качестве мультяшных персонажей.
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Джерело: Fullpicture.ru