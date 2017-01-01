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    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб

    • Сьогодні, 10:51
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    Nokia 3310
    Nokia 3310

    Компания — владелец прав на бренд Nokia планирует представить современную версию некогда популярного телефона Nokia 3310

    Цена модели, которую могут показать уже в конце февраля, составит €59. Компания рассчитывает, что трубку будут покупать в качестве второго телефона из ностальгии.

    У той самой Nokia 3310 не было интернета, цветного экрана, камеры и полифонии, но при этом телефон в форме кирпича приобрел ауру самого крепкого и долговечного.

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    на весь екран згорнути
    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
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    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
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    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
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    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб
    Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб

    Джерело: Газета.Ру
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