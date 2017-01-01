Культовая Nokia 3310 возвращается. Подборка фотожаб

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Nokia 3310

Компания — владелец прав на бренд Nokia планирует представить современную версию некогда популярного телефона Nokia 3310

Цена модели, которую могут показать уже в конце февраля, составит €59. Компания рассчитывает, что трубку будут покупать в качестве второго телефона из ностальгии.

У той самой Nokia 3310 не было интернета, цветного экрана, камеры и полифонии, но при этом телефон в форме кирпича приобрел ауру самого крепкого и долговечного.