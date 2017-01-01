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    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле

    • Сьогодні, 19:55
    • Розсилка
    Анния Кейта Сабуле
    Анния Кейта Сабуле

    Латишская биатлонистка Анния Кейта Сабуле, которая не только прекрасно зарекомендовала себя на юношеских соревнованиях, но и стала популярной среди пользователей соцсетей

    У девушки тысячи подписчиков в Instagram, где она регулярно делится как моментами своей жизни в спорте, так и многочисленными селфи, собирающими восторженные оценки подписчиков. Аннию уже заметили блогеры, пишущие о моде и красоте, и девушка вошла в популярный Baltic rating.

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    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле
    Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле

    Джерело: sports.ru

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