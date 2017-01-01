Латышская красавица с ружьем. Восхитительная биатлонистка Анния Кейта Сабуле

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Анния Кейта Сабуле

Латишская биатлонистка Анния Кейта Сабуле, которая не только прекрасно зарекомендовала себя на юношеских соревнованиях, но и стала популярной среди пользователей соцсетей

У девушки тысячи подписчиков в Instagram, где она регулярно делится как моментами своей жизни в спорте, так и многочисленными селфи, собирающими восторженные оценки подписчиков. Аннию уже заметили блогеры, пишущие о моде и красоте, и девушка вошла в популярный Baltic rating.

Джерело: sports.ru