Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос

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Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад

Сегодня на пике популярности окрашивание волос в яркие цвета с помощью различных техник.

Лазерный луч в форме радуги - последняя бьюти-тенденция.

Широкую огласку веяние приобрело в соцсети Instagram.

Стилисты выставляют свои работы с хэштегом #shineline.

Основной идеей является воссоздание радуги в форме линии по горизонтали или вертикали. Должен создаваться эффект единого блеска.

«Я хотела создать эффект лазерного луча, который бьет волосы в определенном месте», - сказала колорист Ора Фридман.

Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад.





Джерело: Gazeta.ua