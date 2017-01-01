Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
- Сьогодні, 10:59
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Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад
Сегодня на пике популярности окрашивание волос в яркие цвета с помощью различных техник.
Лазерный луч в форме радуги - последняя бьюти-тенденция.
Широкую огласку веяние приобрело в соцсети Instagram.
Стилисты выставляют свои работы с хэштегом #shineline.
Основной идеей является воссоздание радуги в форме линии по горизонтали или вертикали. Должен создаваться эффект единого блеска.
«Я хотела создать эффект лазерного луча, который бьет волосы в определенном месте», - сказала колорист Ора Фридман.
Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад.
Джерело: Gazeta.ua