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    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос

    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка

    Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад

    Сегодня на пике популярности окрашивание волос в яркие цвета с помощью различных техник.

    Лазерный луч в форме радуги - последняя бьюти-тенденция.

    Широкую огласку веяние приобрело в соцсети Instagram.

    Стилисты выставляют свои работы с хэштегом #shineline.

    Основной идеей является воссоздание радуги в форме линии по горизонтали или вертикали. Должен создаваться эффект единого блеска.

    «Я хотела создать эффект лазерного луча, который бьет волосы в определенном месте», - сказала колорист Ора Фридман.

    Впервые рисунок радуги на прядях начали воспроизводить три года назад.

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    на весь екран згорнути
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос
    Лазерная радуга - новый тренд окрашивания волос


    Джерело: Gazeta.ua

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