Леди в красном: на встречу с лидером КНДР Мелания Трамп надела платье от Valentino

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Мелания выбрала алое платье за $4 тыс.

Модные критики оценили выбор наряда первой леди

После встречи с королем Иордании президент США Дональд Трамп принимал у себя в поместье Мар-а-Лаго китайского лидера — председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который прибыл в Америку с официальным визитом. Встреча состоялась вчера, 6 апреля, и началась с ужина, который главы государств посетили вместе с супругами: Си Цзиньпин — с Пэн Лиюань, Дональд — с Меланией Трамп.

Первая леди США в грязь лицом не ударила: на этот раз она блистала в красном платье от Valentino стоимостью четыре тысячи долларов. Модные критики уже успели похвалить выбор Мелании, ведь в китайских традициях красный цвет — символ процветания и удачи, а потому платье оказалось к месту на деловой встрече (алые наряды надевали для подобных мероприятий и Мишель Обама, и Кейт Миддлтон).

На банкете присутствовали и приближенные Трампа: министр торговли США Уилбур Росс, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента по стратегическим вопросам Стив Бэннон, а также, разумеется, советники главы государства — дочь Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер.

Встреча прошла в неформальной обстановке, но деловые переговоры (в которых затрагивались вопросы, касающиеся политики США в отношении Северной Кореи и Сирии) успехом не увенчались: после банкета Трамп отметил, что «пока ему нечего, абсолютно нечего сказать».

Джерело: Spletnik