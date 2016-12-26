Ледовый «Шелковый путь»: как проходит подготовка к самому снежному фестивалю в мире

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В Китае готовится к открытию Харбинский международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проводится каждый год в начале января и считается одним из четырех крупнейших ледово-снежных фестивалей мира.

Тема фестиваля в 2017 году — «Ледовый Шелковый путь, страна снежного сияющего дракона».

В этом году подготовка к мероприятию началась за шесть месяцев до его открытия. Фестиваль откроется 5 января, будет идти примерно 70 дней и закроется предположительно 25 февраля — в зависимости от погоды.

Для фестиваля будет использовано 180 тысяч кубических метров льда и 150 тысяч кубических метров снега, из которых построят невероятные скульптуры, здания, животных, людей и мифических существ.





Джерело: BigPicture