«Ледяной человек». Голландец, который покоряет снежные вершины в одних шортах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Большинство людей, наделенных сверхъестественными способностями, не могут рационально объяснить природу своего дара.

Но не знаменитый голландец Вим Хоф, которого за поразительное умение переносить крайне низкие температуры прозвали «Ледяным человеком».

Он убежден, что его достижения доступны каждому. Пару лет назад к нему приехал журналист, уверенный, что рекорды Вима подстроены. Он намеревался написать разоблачительный репортаж, но после нескольких занятий бродил по снегу практически без одежды.