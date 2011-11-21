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    «Ледяной человек». Голландец, который покоряет снежные вершины в одних шортах

    • Сьогодні, 15:03
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    Большинство людей, наделенных сверхъестественными способностями, не могут рационально объяснить природу своего дара.

    Но не знаменитый голландец Вим Хоф, которого за поразительное умение переносить крайне низкие температуры прозвали «Ледяным человеком».

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    Он убежден, что его достижения доступны каждому. Пару лет назад к нему приехал журналист, уверенный, что рекорды Вима подстроены. Он намеревался написать разоблачительный репортаж, но после нескольких занятий бродил по снегу практически без одежды.

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    Виму принадлежит ряд официальных мировых рекордов. В 2000 году он проплыл порядка 60 метров под водой озера, покрытого льдом.
    Через несколько лет в Финляндии, за полярным кругом, пробежал полный марафон при температуре 20 градусов ниже нуля. В одних шортах.
    В 2009 году за два дня забрался на вершину вулкана Килиманджаро. Помимо шорт, он надел ботинки: до этого его попытка восхождения на Эверест оказалась неудачной из-за обморожения пальцев.
    Вима не берет не только холод, но и зной. В 2011 году в поисках новых ощущений он пробежал 42 километра по пустыне Намиб. Не самое великое достижение, если брать в расчет, что в пути голландец не выпил ни капли воды.
    Вим периодически появляется на страницах Книги рекордов Гиннесса, раз за разом обновляя свое достижение по продолжительности пребывания в ледяной «ванне». Пока он остановился на отметке в 1 час 52 минуты.
    В апреле «Ледяному человеку» исполнится 58 лет. Многие в этом возрасте становятся завсегдатаями клиник, горстями глотают таблетки. Плохая экология, стрессы, вирусы — внешних факторов, ухудшающих здоровье, предостаточно. Но Вим называет все это отговорками. Причина наших болезней, считает он, кроется в том, что мы разорвали контакт с собственным телом и разучились его слушать.
    Специалисты считают голландца феноменом. Вим отмахивается, называет себя совершенно обычным человеком и уверяет, что его «суперспособности» подвластны каждому. Рекордсмен выпустил книгу, в которой подробно описал разработанную им технику под названием «Внутреннее пламя», а также выложил в интернет серию видеоуроков.
    «Все, что нужно, — это контролировать свое тело с помощью разума, — рассказывает Вим. — Я создал метод, компоненты которого — дыхание, правильный настрой и холод. Это оптимизирует связь между телом и разумом».
    Некоторым рекорды Вима кажутся подлогом. Одним из таких был американский журналист Скотт Карни. Он приехал в Голландию, согласившись пройти экспресс-курс обучения технике «Внутреннего пламени».
    «В первый день я простоял голыми ногами на снегу всего 5 минут, потом была ужасная боль, — написал Скотт, когда вернулся домой. — Однако уже на второй день после практик дыхания с Вимом я простоял 20 минут. На третий день — 45. А потом Вим отвел нас к ледяному водопаду, и мы там медитировали на скамейке, пока снег вокруг нас полностью не растаял от нашего же тепла. В конце концов мы 8 часов бродили по снегам, будучи только обутыми и одетыми в шорты. И несмотря на ледяной ветер, мне было жарко».
    Сенсационного материала не получилось, зато за время обучения журналист заметно похудел и избавился от застарелых проблем со здоровьем.
    «Каждый может сделать это, — говорит Вим Хоф. — Ты просто становишься алхимиком своего собственного тела. Просто попробуйте. Вдохните — и выдохните».
    «Ледяной человек». Голландец, который покоряет снежные вершины в одних шортах

    Джерело: BigPicture
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